Linken-Politikerin von Rechtsextremen angegriffen: Sie kennt einen der Täter!

Görlitz - Sie kamen in der Nacht: Vermummte Neonazis haben in Görlitz eine Gruppe Linke mit Flaschen, Bengalos und Tränengas attackiert. Der Schock dieser Samstagnacht sitzt noch immer tief bei Lokalpolitikerin Samara Schrenk (21, Linke). Wie sie TAG24 verriet, kennt sie einen der Täter. So auch der Staatsschutz: Finley P. ist wohl der Chef der rechtsextremen "Elblandrevolte".

Lokalpolitikerin Samara Schrenk (21, Linke) wurde von Rechten attackiert. © Paul Glaser

"Ich habe Angst, in meiner Wohnung zu schlafen", sagt Schrenk. In der Nacht zum Samstag war die Linken-Kreisvorständin zusammen mit vier Freunden auf dem Weg zu ihrem Parteibüro in Görlitz.

"In den letzten Wochen wurden wir oft Opfer von Schmierereien, Hakenkreuze und so was. Nachdem ein Freund von Nazis bepöbelt worden ist, wollten wir nachsehen, ob nicht eingebrochen worden ist." Doch bis dahin sollten sie es nicht schaffen.

In einer Seitenstraße lauerten ihnen sechs bis acht Nazis auf. Zunächst wurde die Gruppe mit Flaschen, kurz darauf mit Bengalos beworfen. "Und dann ging es Schlag auf Schlag." Drei der fünf wurden brutal zusammengeschlagen, am Boden liegend getreten. Das bestätigt auch das LKA.

"Als der Anführer der Truppe auf mich zukam, habe ich noch versucht, ihn fernzuhalten", so Schrenk weiter. "Dabei hab ich seine Maske erwischt - und gesehen, dass es Finley ist!"

Der Görlitzer Finley P. (18) ist wohl der Chef der rechtsextremen Elblandrevolte. Die Nazi-Nachwuchs-Organisation wird auch in Verbindung mit dem Angriff auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke (41, SPD) im Sommer dieses Jahres gebracht.