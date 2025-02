Neues Leben für Görlitzer Altbau

Görlitz - Das leer stehende Gebäude in der Görlitzer Pontestraße 13 soll von einer Baugemeinschaft saniert und bezogen werden.

So sollen leer stehende Gebäude in der Innenstadt mit Leben gefüllt werden.

Wer sich informieren will, kann am 12. Februar um 17 Uhr zur Infoveranstaltung in die Stadtbibliothek Görlitz kommen. Dort gibt es Details zu Kauf, Sanierung und Finanzierung - und die Möglichkeit, potenzielle Nachbarn kennenzulernen.