Sex-Attacke mit Gewalt gestoppt? Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen am Görlitzer Bahnhof

Görlitz - Nach zwei Vorfällen am Görlitzer Bahnhof , die möglicherweise zusammenhängen, sucht die Polizei nach Zeugen und einem etwa zwei Meter großen Mann.

Am Görlitzer Bahnhof soll es zu einer Körperverletzung und einer sexuellen Belästigung gekommen sein. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Am vergangenen Freitag gegen 21.30 Uhr soll laut Polizei ein 40-Jähriger in der Haupthalle des Bahnhofs offenbar Opfer einer Straftat geworden sein. Der Mann wurde von einem Unbekannten am Kopf verletzt.

Der Verdächtige soll um die zwei Meter groß sein, ungepflegt ausgesehen und zum Zeitpunkt der Tat eine Mütze getragen haben.

Die Polizei vermutet derweil, dass eine weitere Tat mit dem Vorfall zusammenhängen könnte. Darin verwickelt waren ein weiterer Mann und eine Frau, die beide unbekannt und etwa 20 Jahre alt sein sollen.

Die Frau habe sich zur Tatzeit offenbar in der Nähe des Mützen-Mannes aufgehalten. Dabei soll sie auf einer Bank innerhalb einer Sitzgruppe gesessen haben. Laut Polizei habe die etwa 20-Jährige geweint.