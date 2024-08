03.08.2024 12:03 Nach verheerendem Feuer: Spenden-Glöckchen läuten Wiederaufbau in Großröhrsdorf ein

Am Sonntag gibt es einen Gedenkgottesdienst zur Erinnerung an die Nacht, in der die Großröhrsdorfer Kirche abbrannte. Schon bald erklingen aber neue Glöckchen.

Von Steffi Suhr

Großröhrsdorf - Vor einem Jahr läuteten die Glocken der Großröhrsdorfer Kirche zum letzten Mal. In jener Nacht, als das Gotteshaus bis auf die Grundmauern niederbrannte, schallte ihr schier verzweifelter Ruf noch einmal durch die Stadt. Am Sonntag gibt es einen Gedenkgottesdienst zur Erinnerung an das tragische Ereignis. Aber es erklingen schon bald neue Glöckchen – als Zeichen für den Wiederaufbau. Nadine Höckendorff (37) mit einem der kleinen Glöckchen, die aus dem alten Kupferdach der Kirche hergestellt wurden. © Eric Münch Die Überreste des ramponierten Geläutes, die inzwischen auf dem Friedhof stehen, lassen das Ausmaß des Infernos erahnen. Maik H. (42), der inzwischen verurteilte Täter, hatte den Brand gelegt. Unter anderem aus Ärger über ein Kontaktverbot zu seinen Kindern. Die gesamte Gemeinde (1400 Mitglieder) lief damals zusammen, Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen. Doch das Gotteshaus brannte nieder. Alles ging verloren. Der Schaden wurde auf 32 Millionen Euro beziffert. "Wir wollen am Sonntag gedenken", so Pfarrer Stefan Schwarzenberg (60), der um 10 Uhr auf dem Friedhof zum Gottesdienst ruft. Um 17 Uhr musizieren auf der Pfarrwiese Posaunenchöre. Sachsen "Kopf ab"-Drohung gegen Wahlkampfhelfer: Schwert-Schwinger gesteht Gründe! Doch die Gemeinde schaut auch nach vorn. Denn schon kurz nach dem Brand stand für die Großröhrsdorfer fest: "Es wird wieder eine Kirche auf dem Kirchberg stehen". Im August 2023 brannte die barocke Kirche in Großröhrsdorf bis auf die Grundmauern nieder. Dafür verurteilt wurde Maik H. (42). © Bildmontage: Feuerwehr Wachau, Holm Helis Die Reste des Gotteshauses sind nunmehr gesichert, der Schutt wurde beräumt. © Eric Münch Wer ein Glöckchen kauft, hilft beim Wiederaufbau mit Sie läuten leise den Wiederaufbau ein: die Spenden-Glöckchen von Großröhrsdorf. © Bildmontage: Eric Münch, privat Unermüdlich werden seither Spenden (bisher 511.000 Euro) gesammelt, Aktionen gestartet, wird über den möglichen Neubau diskutiert. Neuester Clou: Kleine Glöckchen, die aus dem kaputten Kupferdach der Kirche entstanden. Handwerker Thomas Philipp fertigte sie, Knirpse der Kita Agnesheim formten Ton-Klöppel. "Es entstanden bisher etwa 200 Glöckchen", freut sich Mitorganisatorin Nadine Höckendorff (37). Zum Stadtfest am 10. und 11. August können die klingenden Hoffnungsträger am Stand der Gemeinde zusammengesetzt und erworben (10 Euro) werden. Der Erlös geht komplett an den Wiederaufbau.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Feuerwehr Wachau