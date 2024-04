Halbleiter-Gipfel: So will Sachsen die industrielle Zeitenwende schaffen

Berichteten von der Halbleiterkonferenz für die IG Metall (v.l.): Stefan Ehly (40, Bevollmächtigter Dresden), die 1. Vorsitzende Christiane Brenner (56) und Jan Otto (43, Bevollmächtigter Berlin, r.). Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU, 2.v.r.) freute sich über den regen Austausch. © Petra Hornig

Bei einer bundesweiten Konferenz der Gewerkschaft in Dresden beteuerten am Mittwoch Sachsens MP Michael Kretschmer (48, CDU) und sein Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) ihren Willen, die Erfolgsstory "Silicon Saxony" fortschreiben zu wollen - wenn auch mit unterschiedlichen Arbeits-Ansätzen.

"Die Halbleiterbranche ist für uns kein Neuland", stellte Christiane Benner (56) als Erste Vorsitzende der IG Metall zu Beginn klar mit Verweis auf jüngst erfolgreiche Tarifverhandlungen mit dem Berliner Unternehmen ASML (über 1800 Beschäftigte).

"Betriebliche Mitbestimmung und Tarifbindung sind auch in der Halbleiterindustrie und deren Zulieferunternehmen richtig und wichtig. Nur attraktive Arbeitsbedingungen werden Menschen motivieren, zu uns nach Sachsen zu ziehen", erklärte Wirtschaftsminister Dulig und funkte damit auf der Wellenlänge der Spitzenfunktionärin.

Der künftige Bedarf an Fachkräften prägte die folgenden Debatten: In den nächsten Jahren entstehen hierzulande - gefördert mit öffentlichen Mitteln - in der Halbleiterbranche rund 10.000 neue Jobs.