Heuschrecken-Invasion in sächsischer Gartensparte: Kleingärtner völlig verzweifelt

Seidewinkel (Oberlausitz) - In ein Wäldchen nahe Seidewinkel eingebettet, hatte sich der Kleingartenverein "Waldidyll" seinen Namen jahrzehntelang redlich verdient. Jetzt sind die 28 Gärten in der Nähe von Hoyerswerda wie ausgestorben. Denn vor einigen Tagen wurde die Sparte von einer unerklärlichen Heuschreckenplage heimgesucht.

Die Ernte ist in diesem Jahr hin: Siegmund Organistka (72) hat in knapp 60 Jahren Gartengeschichte so etwas noch nicht erlebt. © Steffen Füssel

Der Weg zur Datsche von Siegmund Organistka (72) ist schwarz vor Insekten. Schritt für Schritt fliegen Hunderte Heuschrecken auf.

"Die Invasion begann vor drei Wochen", berichtet der Chef der Laubenkolonie in eine Wolke aus Insekten gehüllt. "Wenn Regen ist oder Wind, sind die plötzlich spurlos verschwunden. Aber sie kommen wieder ..."



Der biblische Appetit der Heuschrecken zerstörte mittlerweile die gesamte Ernte: Kartoffeln, Tomaten, Rettich, selbst die Hortensien, die Tulpen und die Hecke - alles weggefressen.

Seit 1969 werden hier Gärten bewirtschaftet, seit 1990 ist der Verein eingetragen, erzählt der Chef: "Noch nie ist so etwas vorgefallen. Die Biester fliegen auch ins Essen, in die Getränke, in die Haare. Man schleppt sie in die Häuser, findet sie in der Kleidung. Viele meiner Nachbarn, die hier den Sommer verbringen wollten, sind schon wieder weg."

Darunter auch sein Stellvertreter. "Man kann sich einfach nicht gegen die Heuschrecken wehren", schüttelt Christian Kühne (56) resignierend den Kopf. "Schauen wir, was von den Gärten übrig bleibt."