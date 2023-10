Hochschule Mittweida immer beliebter: Diese Studiengänge sind besonders gefragt

Mittweida - Die Hochschule Mittweida wird immer beliebter: Für das aktuelle Wintersemester schrieben sich insgesamt 1400 Studenten ein - ein Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Studiengang ist dabei besonders beliebt.

In der Hochschule Mittweida beginnen am kommenden Mittwoch wieder die Vorlesungen. © Maik Börner

Seit einigen Tagen ist wieder einiges los in der 14.000-Einwohner-Stadt: Das Wintersemester steht vor der Tür.

Während in den Semesterferien viele Studenten wegfahren und es in der Hochschulstadt ruhiger wird, kommen nun nach und nach die Studis wieder zurück. Am kommenden Mittwoch starten für alle Studenten wieder die Vorlesungen.

Neu dabei sind 1400 Studenten, die sich für das Wintersemester eingeschrieben haben. Das sind zehn Prozent mehr Einschreibungen als im vergangenen Jahr.

"Inklusive Master- und berufsbegleitenden oder Fernstudienangeboten sind es sogar fast 15 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr", sagt Hochschulsprecher Helmut Hammer.

Spannend: Besonders beliebt ist der Studiengang "Allgemeine und Digitale Forensik". Dabei lernen die Studenten, wie Ermittler an Tatorten arbeiten und digitale Spuren auswerten.

Für das Wintersemester haben sich 145 "Erstis" für diesen Studiengang entschieden.