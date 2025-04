"Ich wechsle jetzt in die große Gruppe": Hortnerin wird jetzt Chefin im Rathaus

Oertel ist neu in der Kommunalpolitik. Doch mit Knatsch kennt sich die Hortnerin aus: "Ich wechsle jetzt in die große Gruppe", sagt Oertel am Tag nach dem Sieg augenzwinkernd. "Es war wie im Krimi, ich habe es noch gar nicht ganz verinnerlicht."

Das Heidenauer Rathaus war seit 1990 CDU-regiert - bis jetzt. © Daniel Förster

"Es gab noch niemanden hier, der so einen Wahlkampf gemacht hat wie ich", gibt sich die Siegerin stolz. Wochenlang sei sie durch Sportvereine, Altenheime und Fußgängerzonen gestreift, habe bei Blümchen und Kaffee in Erfahrung gebracht, was die Leute wollen.

Und die Leute wollten vor allem "die CDU abwählen. Die Immergleichen machen nun mal das Immergleiche".

Seit 1990 war Heidenau stets CDU-regiert. Oertel ist erst die zweite Frau im Amt.

Amtsinhaber Jürgen Opitz (69, CDU) will in Rente gehen und übergibt nun an eine Parteilose ohne Erfahrung in der Kommunalpolitik. Deshalb wolle sich Oertel zunächst 90 Tage lang einarbeiten. "Ich muss mich mit den Zahlen und Fakten beschäftigen." Dann will sie für Transparenz und Bürgernähe stehen, das familienfreundliche Heidenau ausbauen.