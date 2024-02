Immer mehr ausländische Fachkräfte halten Sachsens Wirtschaft am Laufen

Chemnitz - Unternehmen in Sachsen greifen bei der Besetzung von Stellen immer häufiger auf Arbeitskräfte aus dem Ausland zurück. In den vergangenen Jahren stieg ihr Anteil an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung stetig an: von 1,8 Prozent 2013 auf 8,0 Prozent im vergangenen Jahr.