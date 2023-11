Immer mehr Kinderporno-Fälle: Spezialeinheit macht Jagd auf die Pädophilen!

Kriminaloberkommissar Steffen Mehnert (31, l.) und Kriminalrat Thomas Bretschneider (36) erklärten am Montag ihre Pläne gegen Kinderpornografie. © Holm Helis

Im Frühjahr wusste man in der Polizeidirektion Görlitz, dass sich etwas ändern muss.

"Die Zahlen im Bereich Kinderpornografie haben sich seit 2017 verdoppelt bis verdreifacht", sagt Kriminalrat Thomas Bretschneider (36), zuständig für Schwerstkriminalität. "Durch die Digitalisierung ist es heute ein Einfaches, Bilder zu empfangen und zu verschicken."



Damit verbunden ist ein Vorteil: In den USA gleicht das "National Center for missing and expoited children" (NCMEC) alle auf US-Server hochgeladenen Bilder mit bereits bekannter Kinderpornografie ab. Gibt es einen Treffer, geht der über Bundes- und Landeskriminalamt an die zuständige Polizeidienststelle.

"Das dauert ungefähr 14 Tage, bis der Fall von der Erkennung ab auf meinem Schreibtisch landet", sagt Kriminaloberkommissar Steffen Mehnert (31), Leiter der Ermittlungsgruppe mit derzeit 13 Mitgliedern.