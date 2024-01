Infektionen in Sachsen: Erster Toter durch RS-Virus im Freistaat

Chemnitz - Am heutigen Freitag veröffentlichte die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) die Infektionszahlen zur letzten Kalenderwoche 2023.

Das Robert Koch Institut spricht seit Mitte Dezember beim RSV von einer Infektionswelle. (Symbolbild) © 123rf/karepastock

Während es sich auf den ersten Blick nach einer Erholung des Infektionsgeschehens in Sachsen andeutet, warnt die LUA davor, falsche Schlüsse zu ziehen. Immerhin gingen zwischen den Jahren auch weniger Sachsen zum Arzt, wodurch die Zahlen nicht zu 100 Prozent repräsentativ sind.

Vom 25. bis 31. Dezember wurden in Sachsen 258 Neuansteckungen mit dem RS-Virus registriert. Das sind zwar 72 weniger als in der Woche zuvor, jedoch fast genauso viele wie Mitte Dezember. Zu der Zeit sprach das Robert Koch Institut (RKI) bereits von einer Infektionswelle.

Besonders betroffen von dem RSV sind Kinder bis vier Jahren sowie ältere Menschen ab 65 Jahren. In Chemnitz starb Ende Dezember der erste Sachse an der Atemwegsinfektion: ein 78-jähriger Mann.

In Sachsen erkrankten bisher insgesamt 1348 Menschen an dem Virus. Bereits seit mehreren Wochen werden dabei in Leipzig die meisten Infektionen gezählt.