Sachsen: Mehr Messerangriffe als im Vorjahr

Leipzig/Dresden - Die Zahl der Messerangriffe in Sachsen ist in den ersten zehn Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen.

Die Statistiken des Innenministeriums zeigen, dass die Zahl der Messerangriffe in Sachsen zwischen 2020 und 2023 schwankte: Nach einem Rückgang von 1160 Fällen im Jahr 2020 auf 1017 im Jahr 2021 stiegen die Zahlen in den Folgejahren wieder an.

In Chemnitz sorgte im November eine Messerattacke für Schlagzeilen. © Haertelpress

Dieses Jahr sorgten mehrere Messerangriffe bundesweit für Schlagzeilen: Am 31. Mai verletzte ein damals 25 Jahre alter Afghane auf dem Marktplatz in Mannheim fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizisten mit einem Messer.

Der 29-jährige Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen.

Im nordrhein-westfälischen Solingen tötete ein 26 Jahre alter Syrer im August drei Menschen und verletzte acht weitere.



Politik und Polizei zogen Konsequenzen. So wurde etwa während der Fußball-EM mit Spielen in Leipzig die Polizeipräsenz im Freistaat erhöht.

Auch in Sachsen sorgten mehrere Messerangriffe für Schlagzeilen. So wurde Ende November ein 29-Jähriger mit einer schweren Stichverletzung in der Nähe des Karl-Marx-Monuments in Chemnitz gefunden. Ein 42 Jahre alte Tatverdächtiger stellte sich später der Polizei in Nordrhein-Westfalen und wurde festgenommen.

Zudem wurden in diesem Jahr die Kontrollen auf Weihnachtsmärkten verschärft, um die Sicherheit zu erhöhen. Besucher müssen mit Taschenkontrollen und präventiven Durchsuchungen rechnen. Verstöße gegen das Waffengesetz können Bußgelder von bis zu 10.000 Euro nach sich ziehen. Messer, die auf den Märkten gekauft werden, dürfen nur in der Originalverpackung transportiert werden.