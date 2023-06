Junge versprüht Pfefferspray in Schule: 34 Verletzte in Altenberg, acht in Klinik eingeliefert!

Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort an der Oberschule Geising. © Marko Förster

Ein Schüler (14) der Oberschule Geising in Altenberg hat am Freitagvormittag Reizgas in einem leeren Klassenzimmer versprüht.

Leider blieb der Raum nicht lange ungenutzt. So betraten kurz nach der Aktion Dutzende Schüler und Schülerinnen das Klassenzimmer.

Acht von ihnen erlitten durch das im Raum verbliebene Reizgas so schwere Beschwerden, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag meldete.

Insgesamt gab es 34 Opfer, die über Beschwerden klagten.