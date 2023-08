Kantine zu teuer? AfD und Linke fordern Gratis-Mahlzeiten an sächsischen Schulen!

Ein warmes Mittagessen kosten an sächsischen Schulen bereits über fünf Euro. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kosten für ein Mittagessen an Schulen in Sachsen sind für AfD und Linke eindeutig zu hoch.

Eltern würden teilweise über 200 Euro pro Monat ausgeben, damit sich ihr Kind eine warme Mahlzeit in der Kantine leisten könnte, schrieb die AfD-Fraktion am Montag in einer Mitteilung.

Die sächsische Linksfraktion erklärte via "X" (ehemals Twitter), dass ein einfaches Nudelgericht in Sachsen mittlerweile 5,10 Euro kosten würde, während Schüler in Berlin bereits in den Genuss von kostenlosem Mittagessen kommen würden.

Grundlage für die errechneten Preise war dabei ein Bericht der "Freien Presse".

Beide Randparteien erkennen, dass viele Elternteile dadurch vor eine finanzielle Herausforderung gestellt würden und fordern deshalb kostenlose Mahlzeiten.