Kochnachwuchs in Sachsen gesucht: So sollen Fachkräfte gefunden werden!

Dresden - "Miniköche" - sie kochen Orangenmarmelade oder Linsenbolognese und versuchen sich an einem Käse-Omelette. Mit diesem Projekt will man junge Leute für die Ausbildung zum Koch begeistern.

Neben den Miniköchen liefen an den Schulen vier Projekte parallel, die vom DEHOGA betreut werden – etwa die "Job-Tour", bei der junge Menschen den Gastronomie-Alltag kennenlernen. "Immerhin verzeichnen wir in vielen Regionen mehr Koch-Azubis."

Immer noch würden der ganzen Gastronomiebranche in Sachsen rund 3000 Arbeitskräfte fehlen.

Seit rund vier Jahren versuche der Verband, in den Schulen präsenter zu sein. "Besonders in Küchen-Berufen ist es uns gelungen, Interesse zu wecken", erzählt Klein. Aber die Aktionen für den Nachwuchs seien nur ein "kleiner Hoffnungsschimmer".

300 Schüler und Schülerinnen nehmen in Sachsen am Projekt "Europa Miniköche" teil, das im Freistaat vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) organisiert wird.

"Dadurch sind mehr Kinder vom Schulessen abgemeldet worden. Und für Schulen wird es schwieriger, Essensanbieter zu finden, wenn dies weniger genutzt wird." Um bis zu 15 Prozent seien die Anmeldungen in diesem Jahr schon zurückgegangen, so Klein.

Dabei geht es Verbands-Chef Klein zufolge nicht nur um die Nachwuchssuche: "Ein Minikoch, dem gute Ernährung wichtig ist, wird später auch einmal ein guter Gast." Das Thema Schülerernährung bereite der Branche aktuell Sorgen. Da die Mehrwertsteuer in diesem Jahr wieder auf 19 Prozent erhöht wurde, sei das Schulessen teurer geworden.

Freiwillige Teamleiter aus den eigenen Reihen des Verbandes betreuen die Miniköche vor Ort. "Das sind Erfahrene aus der Branche. Sie fahren gern in die Schulen, um junge Menschen für ihren Beruf zu begeistern."

Das Interesse am Kochen sei da, sagt Leipnitz. "Einige Kinder machen schon mehrere Schuljahre hintereinander mit."

An 30 Schulen in Sachsen finden sich Gruppen von Miniköchen im Rahmen des Ganztagsangebotes, erklärt DEHOGA-Projektkoordinatorin Christina Leipnitz. "Sie lernen zu den Themen Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Außerdem haben Tischkultur, Regionalität und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert."

Der Nachwuchs für die Gastronomiebranche und allgemein für das Handwerk werde in Sachsen seit Jahren gefördert, sagt Susann Meerheim, Referentin im Kultusministerium.

"Das ist im sächsischen Lehrplan fest verankert." Etwa würden im WTH-Unterricht an Oberschulen auch Kochen, Backen und handwerkliche Fähigkeiten vermittelt.

Aktionen wie die Jobmesse "Karrierestart", Praxisberater-Tage oder Schülerwettbewerbe hätten an den Einrichtungen in den letzten Jahren zugenommen. "Die Angebote sind breit gefächert und vielfältig." 94 Prozent der sächsischen Schulen – das sind 1462 Einrichtungen - würden in diesem Schuljahr Mittel des Kultusministeriums zur Gestaltung von Ganztagsangeboten nutzen.

Dafür stünden laut Ministerium 50 Millionen Euro bereit, um unterrichtsergänzende Förder- und Bildungsangebote umzusetzen.