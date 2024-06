Wahl in Leipzig: Wann mit den ersten Ergebnissen zu rechnen ist

Leipzig - Die Messestadt wählt einen neuen Stadtrat! Neben der Europawahl findet am heutigen Sonntag in Leipzig auch die Kommunalwahl statt. TAG24 ist live im Rathaus vor Ort und hält Euch über die Ergebnisse auf dem Laufenden.

Leipzig wählt am heutigen Sonntag einen neuen Stadtrat. © Christian Grube

Von 8 bis 18 Uhr können volljährige Leipzigerinnen und Leipziger ihre Stimme abgeben.

Zur Wahl standen insgesamt 15 Parteien und Wählervereinigungen, darunter die bereits zuvor im Stadtrat vertretenen Parteien sowie die Freien Wähler und das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Die Stadt meldete eine gute Wahlbeteiligung!

Bereits um 14 Uhr lag sie mit 52,3 Prozent höher als zur selben Zeit bei der Landtagswahl 2019 (49,3 Prozent) und viel höher als bei der Europawahl im selben Jahr (42,2 Prozent).

Rund 6000 freiwillige Wahlhelfer unterstützen die Stadt am Sonntag. Neben den Helfern in den Wahllokalen sind das auch 1800 Menschen in der Agra-Messehalle, in der am Abend die Briefwahlzettel ausgezählt werden.

Die Stadtverwaltung präsentiert zeitgleich im Rathaus die Ergebnisse.