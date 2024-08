Kritik am massiven Stellenausbau: Personal-Bremse soll Sachsens Staatsapparat verschlanken

Leipzig - In Sachsen wächst die Zahl der Staatsdiener immer weiter an. Angesichts der schon jetzt rund 40 Prozent des Landeshaushalts verschlingenden Personalkosten warnte der Landesrechnungshof vor drohender Handlungsunfähigkeit. Die Freien Wähler bringen nun eine Personalbremse ins Spiel. Prinzip: Die Größe des öffentlichen Dienstes soll an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt werden.