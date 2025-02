Kult-Kaubonbons aus Sachsen: "Jeder kennt es, doch keiner weiß, wie es heißt"

Delitzsch - Alaaf und helau! Besonders zur Karnevalszeit fliegen sie aus Umzugswagen in die Menge und sorgen für Freude bei Jung und Alt. Doch ihren Namen kennen nur die wenigsten: die Böhme Fruchtkaramellen, kurz Frukas.

Besonders beliebt zum Karneval: die Kult-Karamellbonbons mit geheimer Identität heißen Frukas. © Sebastian Willnow/dpa

Die kleinen, quadratischen Kaubonbons haben Kultstatus, doch wer sie produziert, wissen die wenigsten. "Jeder kennt es, doch keiner weiß, wie es heißt", sagt Gerrit Sachs, Geschäftsführer des Halloren-Vertriebs, der Deutschen Presse-Agentur.

Das sei eine Weile auch so gewollt gewesen, denn die Frukas seien kein Hauptprodukt des Süßwarenherstellers aus Sachsen-Anhalt. Ursprünglich wurden sie in den späten 1950er-Jahren im karnevalfiebernden Nordrhein-Westfalen erfunden.

Seit den 1990er-Jahren werden sie jedoch in Sachsen produziert - in der Delitzscher Schokoladenfabrik, wo etwa 20 Mitarbeiter an ihrer Herstellung beteiligt sind.

Ein Markenzeichen der Frukas ist ihre nostalgische Verpackung, die sich über die Jahrzehnte kaum verändert hat. Man habe vor einigen Jahren versucht, das Design zu ändern: "Wir wurden abgestraft", erzählt Sachs.

Doch nicht alles blieb beim Alten: Vor etwa zwei Jahren wurde die Verpackung nachhaltiger gestaltet. Statt Aluminium kommt nun Papier zum Einsatz, was zu einer Einsparung von 20 Tonnen Aluminium pro Jahr geführt hat.