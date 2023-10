Landesdirektion schlägt Alarm: Sachsen stößt bei Flüchtlingsaufnahme an die Grenzen!

Dresden - Bei der Unterbringung von Asylsuchenden stößt Sachsen an seine Grenzen. Händeringend wird nach einer Erweiterung der Kapazitäten gesucht. Dabei kommen auch weitere Zelte und Container in Betracht.

Jeden Tag kommen in Sachsen neue Flüchtlinge an. Die Aufnahmekapazitäten sind laut Landesdirektion ausgereizt. (Symbolfoto) © IMAGO/Jochen Eckel

Immer mehr Flüchtlinge und Asylsuchende erreichen Sachsen. Seit September 2023 steigen laut Landesdirektion (LDS) die Zugangszahlen und damit die Auslastung in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen stark an.

Derzeit werden die verfügbaren Kapazitäten beinahe maximal ausgereizt, erklärte eine Behördensprecherin. Daher prüfe der Freistaat derzeit Möglichkeiten der Erweiterung der Kapazitäten.

Dabei kämen auch weitere Zelt- oder Containerlösungen in Betracht, so die Sprecherin. Für eine Unterbringung in Turnhallen gebe es in der LDS aber bisher noch keine konkreten Pläne.

In der offiziellen Berechnung des Innenministeriums sind in den Aufnahmeeinrichtungen in Leipzig, Dresden und Chemnitz noch einige Betten frei.