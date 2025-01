Landtagspräsident Dierks seit 100 Tagen im Amt: "Ich stehe für eine Kultur des fairen Streits"

Dresden - Am heutigen Dienstag ist Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU ) 100 Tage im Amt. Eine kurze, aber ereignisreiche Zeit. Wie er sie selbst erlebt und was sich für ihn verändert hat, sagte er im Gespräch mit den TAG24-Redakteuren Pia Lucchesi und Thomas Staudt.

Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU) empfing die TAG24-Redakteure zum Interview ganz leger im Cardigan. Zum Gespräch zog er die Strickjacke dann aber aus. Das passt wie angegossen zu seiner lösungsorientierten ("Ärmel hochkrempeln") Grundhaltung. © Eric Münch

Herr Dierks, bevor man als Landtagspräsident vorgeschlagen, dann gewählt wird, wird man gefragt. Wie läuft so etwas?

Alexander Dierks: Michael Kretschmer und Christian Hartmann sind auf mich zugekommen. Eine große Ehre! Ich habe eine Weile überlegt. Und ich glaube, dass mir der verbindende und moderierende Charakter dieses Amtes durchaus liegt. Kurz: Kompromisse finden, die Vielfalt unterschiedlicher Interessen in der Gesellschaft zum Ausgleich bringen - daran wirke ich gerne mit.

Vom Generalsekretär einer Partei zum Landtagspräsidenten, liegen dazwischen nicht Welten?

Eigentlich nicht. Man sagt immer, der Generalsekretär ist der „Haudrauf“, der Landtagspräsident eher der Vermittler. Aber auch als Generalsekretär geht es darum, inhaltlich und regional auszugleichen, Lösungen mehrheitsfähig zu machen. Insofern ist mir diese Rolle nicht so fremd.

Was haben Sie sich für Ihre Amtszeit vorgenommen?

Es geht darum zu zeigen, dass die Demokratie in der Lage ist, weithin konsensfähige Lösungen zu finden. Ich will deshalb insbesondere mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, für die parlamentarische Demokratie werben und deutlich machen, dass es keine vernünftige Alternative zur Demokratie gibt. Ich stehe für eine Kultur des fairen Streits in der Sache und des respektvollen Miteinanders. Die Gespräche zum Doppelhaushalt werden sicher schwierig. Wenn ich in einer herausfordernden Situation vermitteln kann - meine Tür ist offen. Das gilt parteiübergreifend.