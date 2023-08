Lausitz entdeckt Kupferbergbau: Ist das die Alternative zur Braunkohle?

Dresden - Das Bergbauunternehmen Kupferschiefer Lausitz (KSL) will an der Landesgrenze zu Brandenburg jährlich fünf Millionen Tonnen Kupfer fördern. 2035 soll der Abbau starten. Jetzt macht KSL den nächsten Schritt.

KSL steht für Kupferschiefer Lausitz GmbH. 2035 will die Firma mit der Förderung loslegen. © IMAGO/Andreas Franke

Der Abbau ist in den beiden Bewilligungsfeldern "Schleife B" in Sachsen (Kreis Görlitz) und "Spremberg-Graustein B" in Brandenburg vorgesehen, teilte die Landesdirektion Sachsen am gestrigen Donnerstag mit.

Zu dem Vorhaben gehören unter anderem Erzaufbereitungs- und Tagesanlagen am Standort Spremberg sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.



Sondierungen sind bereits gelaufen. Jetzt wird die Öffentlichkeit in einem Raumordnungsverfahren beteiligt. Dazu können die Anwohner Einblick in die Planunterlagen nehmen und bis 6. Oktober Stellungnahmen, Anregungen, Bedenken und Hinweise artikulieren.

Eine Reihe von Anwohnern hat bereits Bedenken angemeldet. In Brandenburg ist das Raumordnungsverfahren so gut wie abgeschlossen.