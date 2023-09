LKA-Erfolg! Aus diesem Land kommen die Automaten-Sprenger von Wilsdruff

Nach der Geldautomaten-Sprengung in Wilsdruff konnte das LKA nun vier Männer festnehmen lassen. © Roland Halkasch

So handelte es sich um Serie von Automaten-Sprengungen, die von einer Täter-Gruppierung aus den Niederlanden in sechs deutschen Städten mit Festsprengstoff durchgeführt wurde - darunter auch in Fürth, Sulz am Neckar sowie Frankfurt am Main.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fand eine der ersten Taten in einer Filiale der Ostsächsischen Sparkasse in Wilsdruff statt. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von 185.000 Euro.

In enger Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden gelang es dem LKA, mehrere Mitglieder der Gruppe zu identifizieren.

Am gestrigen Mittwoch erfolgte schließlich eine Durchsuchungsaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften. Dabei konnten vier Personen im Alter von 25 bis 30 Jahren mit Wohnsitz in den Niederlanden festgenommen werden. Es waren allesamt Männer niederländischer oder marokkanischer Staatsangehörigkeit.