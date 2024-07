Moto-GP startet wieder: Was Ihr rund um die Anreise wissen müsst

Für die Besucher, die kein Sonderparkplatz-Ticket besitzen, steht der P+R-Parkplatz P12 an der B180 (Bereich Gersdorf/Oberlungwitz) zur Verfügung. An den Renntagen stehen hier zahlreiche Parkplätze und jeweils ab 5 Uhr ein kostenloser Shuttle-Service zur Rennstrecke zur Verfügung.

Die Polizei empfiehlt Zuschauern, die aus dem Süden, Osten oder Norden anreisen, den Sachsenring am besten über die A72-Anschlussstelle Stollberg-Nord anzufahren. Zuschauer aus westlicher Richtung nehmen am besten auf der A4 die Anschlussstelle Wüstenbrand oder Hohenstein-Ernstthal.

Insgesamt werden an diesem Wochenende über 200.000 Besucher erwartet, weswegen mit einem sehr hohen Verkaufsaufkommen zu rechnen ist. Daher folgt am besten der seit dem heutigen Freitag aufgestellten Beschilderung zum Sachsenring.

Über 200.000 Besucher werden an diesem Wochenende auf dem Sachsenring erwartet. © Andreas Kretschel

Ihr habt noch kein Ticket für den Sachsenring? Das ist kein Problem. Eintrittskarten sind am Wochenende an den Tageskassen an der Goldbachstraße sowie online unter adac.de/motogp erhältlich. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Bitte beachtet, dass es für den Eintritt einige Beschränkungen beim Gepäck gibt. So sind Campingstühle erlaubt, Liegen jedoch nicht. Außerdem dürft Ihr 1,5 Liter alkoholfreie Getränke in PET-Flaschen mitbringen, jedoch keine Glasflaschen sowie Dosen.

Ihr dürft für private Zwecke fotografieren. Mit einer professionellen Fotoausrüstung dürfen jedoch nur akkreditierte Fotografen auf das Gelände. Zudem sind weder Waffen, Pyrotechnik, Tiere noch Fahrzeuge wie Fahrräder oder E-Scooter erlaubt.

Kinderwagen und Bollerwagen sind zum Transport von Kindern erlaubt.