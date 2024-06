Nach der Wahl ist vor der Wahl: Sachsens Parteien zwischen Party-Laune und Wundenlecken!

Dresden - Am Tag nach den Europa- und Kommunalwahlen zogen die Parteichefs Bilanz. Ihre Stimmung pendelt zwischen Euphorie, Demut und Angriffslust - vor allem mit Blick auf die anstehende Landtagswahl am 1. September.

Er erwartet von den CDU-Fraktionen in den kommunalen Vertretungen, dass sie eigene Positionen und Anträge erarbeiten, um sich künftig von der AfD abzusetzen. Dierks bekräftigte, dass seine Partei "mit einem starken Ministerpräsidenten als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl gehen wird".

Alexander Dierks (36) stellte als CDU-Generalsekretär klar: "Die Ampel-Parteien wurden bei der Europawahl abgestraft." Er räumt aber auch ein, dass seine Partei es nicht geschafft hat, den Unmut in der Bevölkerung umzumünzen.

Urban: "Die CDU sollte nachdenken, ob sie mit Michael Kretschmer die richtige Führungsposition für ihre Partei hat. Er ist einer von denen, die den Brandmauer-Kurs am härtesten fahren. Nicht zum Erfolg der CDU und zum Wohl des Landes."

Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (59) jubelte: "Wir werden als Volkspartei nicht nur in der Fläche angenommen." Er fordert die Christdemokraten auf, sich zu "bewegen".

Stefan Hartmann (60, Linke). © Robert Michael/dpa

Pure Enttäuschung bei Linken und Grünen. Parteichef Stefan Hartmann (60, Linke) schöpft demütig Hoffnung aus dem guten Abschneiden seiner Partei in Leipzig (zweitstärkste Kraft im Stadtrat) und kündigt an, um jede Stimme zu kämpfen, damit seine Partei im neuen Landtag wieder vertreten ist.

"Vor uns liegt viel Arbeit", konstatierte die Landesvorsitzende der Grünen, Christin Furtenbacher (40). Sie monierte, dass der politische Diskurs völlig vergiftet sei in Sachsen. Sie zweifele nicht daran, dass die Grünen im Herbst die 5-Prozent-Hürde überspringen.

Der Co-Landeschef der SPD Henning Homann (44) sprach von einer "Denkzettel-Wahl für die Ampel" und dem brutalsten Wahlkampf aller Zeiten.

Seine Partei beklagt Schäden an Wahlplakaten in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Homann will jetzt "nach Lösungen statt nach Schuldigen suchen", damit seine Partei auch wieder im neuen Landtag vertreten ist.

Mit dem strahlenden Lächeln eines Siegers präsentierte sich BSW-Landeschef Jörg Scheibe (61): "Das Ergebnis beflügelt uns." Er verortet das Bündnis als Newcomer auf der Polit-Bühne in der bürgerlichen Mitte. Scheibe in die Zukunft schauend: "Wir können uns nicht vorstellen, dass Sachsen einen AfD-Ministerpräsidenten bekommt."