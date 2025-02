Drift-Chaot zeigt Reue nach großer Verwüstung

Driften ist auch im Winter beliebt, kann aber auch zu einem Bußgeld wegen Lärms und Sachbeschädigung führen (Symbolfoto). © 123RF

Der Augustusburger Hauptamtsleiter Kai Zille (35) schildert, dass er so etwas in dem Ausmaß noch nicht erlebt hat - "zumindest in den letzten 15 Jahren nicht", so Zille. Dabei fing alles harmlos an.

Laut Chemnitzer Polizei wurde am vergangenen Samstagabend in der Nähe des Sportplatzes eine Party gefeiert.

War es Alkohol, Adrenalin oder Imponiergehabe? Jedenfalls soll der 21-Jährige zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr auf die irrwitzige Idee gekommen sein, mit seinem Seat auf dem anliegenden Sportplatz an der Straße Siedlung einige Runden zu drehen.

In Videospielen und in der Tuningszene ein beliebtes Imponiergehabe: Mit quietschenden Reifen drehen sich Autos um die eigene Achse. In der Praxis hatte dieses Driften allerdings unübersehbare Folgen. Die Reifen pflügten bis zu zehn Zentimeter tiefe Spuren in den Tennenbelag.

Konsequenz laut Amtsleiter Zille: "In dem jetzigen Zustand kann der Platz nicht genutzt werden."