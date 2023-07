Geschlagen, beleidigt, geklaut: Plauener Aggro-Mann landet im Knast!

Plauen - Er griff einen Mann in Plauen ( Vogtland ) mit einer zerbrochenen Flasche an, klaute und beleidigte immer wieder: Nun wurde gegen einen 22-jährigen Aggro-Mann Haftbefehl erlassen - er sitzt mittlerweile im Knast.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Mann (22) aus Plauen, der in der Innenstadt immer wieder für Ärger sorgte. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Immer wieder soll der Somalier in der Plauener Innenstadt geschlagen und geklaut haben. Unter anderem sorgte er Ende Mai an einer Tankstelle für Ärger: Dort soll er einen Mann (30) mit einer zerbrochenen Flasche attackiert haben. Der 30-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus.

Nun machte die Justiz kurzen Prozess! Am vergangenen Freitag wurde gegen den 22-Jährigen Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in einer JVA.

"Neben Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls muss sich der Beschuldigte unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und mehrfacher Beleidigung verantworten", heißt es von der Polizei.

In der Plauener Innenstadt kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Schlägereien, Beleidigungen, Messerangriffen und Pöbeleien. Bürgermeister Steffen Zenner (53, CDU) sagte dazu: "Es handelt sich um einen sehr kleinen Teil von Migranten, die jedoch eine erhebliche Negativwirkung in der Stadt erzielen." Zugleich betonte der Stadt-Chef, dass sich die Mehrheit der Migranten gesetzeskonform verhalte.

Dennoch reagierte die Stadt auf die Situation und kündigte verschärfte Kontrollen an.