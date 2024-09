Nam Duy Nguyen sicherte den Wiedereinzug in den Landtag: Wer ist der "Retter der Linken"?

Der 28-jährige Nam Duy Nguyen sicherte der Linken mit seinem Direktmandat den Wiedereinzug in den Landtag. Was bewegt ihn zur Politik?

Von Thomas Staudt

Leipzig/Dresden - Am kommenden Dienstag versammeln sich die Mitglieder des neu gewählten Landtags zum ersten Mal. Unter den Neulingen sitzt dann auch Nam Duy Nguyen. Der 28-Jährige sicherte der Linken mit seinem Direktmandat den Wiedereinzug in den Landtag, obwohl die Partei insgesamt unter der Fünf-Prozent-Hürde blieb. Aber wer ist der Mann? Und was ist sein Erfolgsrezept?

Freut sich über das gewonnene Direktmandat: Nam Duy Nguyen (28, Linke). Dauerhaft Politiker bleiben will er aber nicht. © Ralf Seegers Wie ein Mensch aussieht, der als Sohn vietnamesischer Einwanderer in Dresden geboren wurde und in Freital aufgewachsen ist, das kann man sich vorstellen. Aber wie fühlt der sich? "Ich bin durch und durch Ossi. Leipzig ist meine zweite Heimat", sagt Nam Duy Nguyen (gesprochen etwa: Nam Sü Nüen). Seine erste sei Riesa, wo seine Eltern, als er sechs war, einen Laden eröffneten, erzählt er. "Im Winter haben wir oft nicht geheizt." Wegen der Kosten! "Im Gymi hatten die Eltern meiner Freunde alle Einfamilienhäuser. Wir nicht." Sachsen Frieden im Landtag! Letzte Plenarsitzung endet ohne Zoff und Zetern Als seine Eltern von einem Gemüse- auf einen Zeitungsladen umsatteln, liest der Heranwachsende alles, was ihm in die Finger kommt. Er spielt Fußball, Tischtennis, Volleyball. In der 11. Klasse lässt er sich von der Landeszentrale für politische Bildung zum Coach an Schulen ausbilden, gibt Kurse unter anderem in Nachhaltigkeit. Nach der Schule macht er einen Bachelor in Politikwissenschaft. Das Masterstudium in Arbeitssoziologie unterbricht er für seinen Wahlkampf.

"Leipzig ist meine zweite Heimat", sagt Nguyen. Er lebt schon seit Jahren dort. Seine eigentliche Heimat sei aber Riesa. © imago/Christian Grube

Parlament für Nguyen nur "Durchgangsstation"

Als die Linke im Juli ihre drei Hoffnungsträger vorstellte, war noch alles offen: Nam Duy Nguyen (hinten, 2.v.r.) neben Marco Böhme (34) und Juliane Nagel (46). © Ralf Seegers "Sechs Wochen vor der Wahl kannte mich eigentlich niemand", meint er. Dann kommt die Kampagnenplattform Campact, spendet 25.000 Euro - um einen größeren Erfolg der AfD zu verhindern. Viele, auch Nguyen selbst, sehen das kritisch. Aber der Zweck heiligt die Mittel! Nguyen und sein Team starten einen Haustürwahlkampf. Sie klingeln an fast 50.000 Türen. Obwohl eher introvertiert bleibt Nguyen einfach authentisch, echt, ehrlich. Und er schafft es. Er holt den Wahlkreis 25/Leipzig 1 mit 39,8 Prozent der Erststimmen. Und jetzt? "Ich hatte schon immer einen Kompass dafür, was gerecht und ungerecht ist", sagt er. Die Nadel schlägt aus, ob er will oder nicht. Bei der Verlängerung des DHL-Vertrags für den Flughafen Leipzig zum Beispiel. "Intransparent - so was darf sich nicht wiederholen." Sachsen Nach tödlichem Ehe-Drama in Mittelsachsen: Mutmaßlicher Täter stirbt im Krankenhaus Ohnehin sieht Nguyen die Linke als Kontrollinstanz für die Regierungsparteien. Ein Vollblutpolitiker? Ja und nein. Ja, wenn es um den Einsatz für die Menschen geht. Den Landtag sieht er für sich selbst aber nur als Durchgangsstation. Lehrer werden könnte ihm gefallen. Und eine Familie gründen. Wo? "In Leipzig natürlich." Wo sonst?

