Neues Gesetz in Kraft: Mehr als tausend Sachsen wollen ihren Geschlechtseintrag ändern

Leipzig/Dresden - Ist Leipzig Sachsens diverse Hauptstadt? In der Messestadt wollen mehr als doppelt so viele Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern als in Dresden .

Erleichterung für viele aus der LSBTIQ*-Gemeinde: Mit dem neuen Selbstbestimmungsrecht wird die Namensänderung erheblich vereinfacht. © IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Genau 676 Menschen wollten in Leipzig vor dem Start des Selbstbestimmungsgesetzes am 1. November ihren Geschlechtseintrag ändern. Dresden registrierte 292 Anmeldungen, Chemnitz 77, in Zwickau waren es 19. Das könnte daran liegen, dass in Leipzig besonders viele junge Menschen leben, meinen Experten. So betrug das Durchschnittsalter 2023 in Leipzig 42,2 Jahre, in Dresden waren es 43,4 Jahre.

Tatsächlich vereinfacht das im April von der Bundesregierung beschlossene Selbstbestimmungsgesetz die Änderung enorm. Eine Erklärung gegenüber dem Standesamt reicht. Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse sind nicht mehr erforderlich. Dadurch sinken auch die Kosten. Die Änderung muss nur drei Monate vor dem Termin im Standesamt angemeldet werden.

Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier (45) sieht es auch als Aufgabe als Landesregierung, eine Gesellschaft zu gestalten, in der alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung, frei von Angst und Diskriminierung leben können. "Hier haben wir noch einen weiten Weg vor uns", sagte Meier zur Eröffnung der Ausstellung "Gesprächsstoff(e). Lebenslagen von LSBTIQ*-Personen in Sachsen" am Mittwoch.

Die Ausstellung ist bis 18. November im Landeskriminalamt, Neuländer Str. 60, Dresden, zu sehen.