Ost-Regierungschefs stemmen sich gegen vorzeitigen Kohleausstieg!

Den vorzeitigen Kohleausstieg in Ostdeutschland beschreibt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar (47, CDU) als "Tal des Todes". © Sebastian Kahnert/dpa

"In Berlin wird kräftig an dem Ast gesägt, auf dem wir alle sitzen", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (61, SPD) am Mittwochabend bei der Infrastrukturkonferenz in Cottbus.

Es gehe um Versorgungssicherheit und da sei Deutschland nach wie vor auf fossile Energieträger wie die Braunkohle angewiesen. Deutschland sei gut beraten, bezahlbare Strompreise anzubieten, sagte Woidke.

"Wenn wir jetzt dieses Tal des Todes organisieren, dann werden wir sehr viel an Wirtschaftskraft einbüßen", warnte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) mit Blick auf einen angedachten Kohleausstieg 2030 auch im Osten.

"Wir erleben, dass die Grundlagen unseres Wohlstandes gefährdet sind." Es brauche eine neue Vereinbarung, wie die Energiepolitik Deutschlands aussehen solle.

Im Sinne des Klimaschutzes will die Koalition aus SPD, Grünen und FDP das Ende von Kohleabbau und Kohleverstromung "idealerweise" von 2038 auf 2030 vorziehen. Für das rheinische Revier ist dies inzwischen so festgelegt. Für die ostdeutschen Kohlereviere will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) die Beschleunigung ebenfalls.

Er stößt aber auf Kritik der betroffenen Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.