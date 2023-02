Pärchen aus Sachsen kämpft für Kinderwunsch: "Wozu bin ich da, wenn ich keine Kinder bekommen kann?"

Nicht immer lässt sich ein Kinderwunsch sofort in die Tat umsetzen, einige Paare benötigen Hilfe. Der BR hat drei von ihnen begleitet.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Zwei Menschen lieben sich und gründen eine Familie: Was so einfach klingt, wird jedoch für viele Paare eine wahre Odyssee. Nicht jeder Kinderwunsch ist erfüllbar. Der Bayerische Rundfunk hat in der Doku-Reihe "3 Paare, ein Ziel" drei Paare auf ihrem Weg zum Kind begleitet.

Jasmin (29) und Max (27) wünschen sich sehnlichst Nachwuchs. © br Jasmin (29) und Max (27) aus Sachsen etwa sind seit knapp fünf Jahren zusammen und aktuell schwer beschäftigt: Von den Großeltern erbte Max ein Haus, das aktuell umgebaut wird. Für die Einrichtung des Kinderzimmers hat die 29-jährige Jasmin schon einen ganz genauen Plan - leider fehlt dabei ein wichtiger Baustein. "Andere haben ein Kind, aber kein Kinderzimmer. Wir haben ein Kinderzimmer, aber kein Kind", stellt die Blondine nüchtern fest. Bereits seit drei Jahren und neun Monaten versuchen Jasmin und Max schwanger zu werden - bislang ohne Erfolg. Augenscheinlich sind beide gesund, nur Jasmins Immunsystem scheint zu stark zu sein und wehrte bisherige Embryo-Einnistungen erfolgreich ab. Dreimal am Tag nimmt die 29-Jährige deshalb Medikamente, um ihr Immunsystem stillzulegen. "Wir haben es erst ein Dreiviertel Jahr so probiert, dann haben wir drei Versuche in einer Kinderwunschklinik in Deutschland gezahlt bekommen. Zwei haben wir selber bezahlt, dann sind wir zu einer Klinik in Prag gewechselt. Es folgten zwei Fehlgeburten und ein Embryo-Transfer ist einfach gar nichts geworden", fasst Max den langen Leidensweg des Paares zusammen.

Paar aus Sachsen fährt in Kinderwunsch-Klinik nach Prag