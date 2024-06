24.06.2024 19:00 Pistolen, Springmesser und Pfefferspray: Illegale Waffen an Grenze beschlagnahmt

Die Polizei beschlagnahmte an der Grenze in Zittau mehrere Waffen. Zwei Männer haben nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz am Hals.

Von Eric Hofmann

Zittau - Zwei Waffennarren gingen jetzt bei Grenzkontrollen im Dreiländereck ins Netz. Beide hatten nicht zugelassene Waffen dabei. Beim ersten Fund handelt es sich um zwei Softair-Waffen in Form von Pistolen. © Polizei Gegen 23 Uhr kontrollierten die Beamten einen Tschechen (20), der über Seifhennersdorf eingereist war. Wirklich schwer machte er es den Bundespolizisten nicht: Auf dem Beifahrersitz lagen griffbereit zwei Pistolen. Bei näherer Betrachtung handelte es sich zwar nur um Softair-Waffen, aber zugelassen waren diese trotzdem nicht - sie landeten in der Asservatenkammer. Gleich am Folgetag traf es einen Polen (30), den die Bundespolizei am Mittag bei Uhyst kontrollierte. Sachsen Ministerin besucht ihren Amtskollegen im Nachbarland Der Mann hatte ein Pfefferspray ohne Prüfsiegel und ein Springmesser mit 13 Zentimeter langer Klinge dabei. Beides ebenfalls in Deutschland nicht erlaubt. Entdeckung Nummer zwei: Ein Reizgas sowie ein Springmesser. © Polizei Beide Männer haben nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz am Hals.

