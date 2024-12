15.12.2024 11:55 5.422 Bis zu 10 Prozent: VVO will Preise erhöhen!

Der Verkehrsverbund Oberelbe will wieder an der Preisschraube drehen. Fahrgäste sollen ab dem 1. April 2025 (noch) tiefer in die Tasche greifen müssen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) will wieder an der Preisschraube drehen! Fahrgäste sollen ab dem 1. April 2025 (noch) tiefer in die Tasche greifen müssen. Bahnfahren im VVO dürfte ab 1. April 2025 wieder teurer werden. (Symbolfoto) © Thomas Türpe Entsprechende Tarifanpassungen sind einer VVO-Beschlussvorlage festgehalten, die TAG24 vorliegt. Laut Dokument ist ein Preisanstieg zwischen 4,2 Prozent und 10 Prozent geplant - je nach Ticketart. Der Durchschnitt beträgt rund 6,9 Prozent. Für eine Einzelfahrt durch Dresden sollen künftig 3,40 Euro statt wie bisher 3,20 Euro fällig werden. Ein Einzel-Tagesticket würde 9 Euro (8,60) kosten, die Familien-Variante soll bei 13,80 Euro (13,10) liegen. Sachsen GNTM-Fotograf kommt nach Sachsen: Profi fotografiert jeden, der einen Tag ein Star sein will Teurer dürfte es auch bei Zeitkarten werden. Für die Tarifzone Dresden sieht das angedachte Preisgefüge wie folgt aus: Wochenkarte 29,90 Euro (27,90), Monatskarte 86,90 Euro (81), 9-Uhr-Monatskarte 78,30 Euro (73), Abo-Monatskarte 71,80 Euro (66,90), 9-Uhr-Abo-Monatskarte 61,90 Euro (57,80). Auch beim Zusatz-Fahrschein "PLUS Mitnahme" für das Deutschlandticket ist eine Anhebung vorgesehen (11,50 statt 10,70 Euro). Die Fahrrad-Monatskarte soll um 1,60 Euro auf 21,60 Euro steigen. Die letzte Tariferhöhung fand am 1. April 2024 statt. Der VVO begründet die neuen Preis-Pläne mit gestiegenen Betriebs- und Personalkosten. Die Verbandsversammlung muss am Dienstag über die Änderungen entscheiden.

Titelfoto: Thomas Türpe