Valentinstag in Sachsen: So feiern die Stars

Konfekt und Rosen sind die klassischen Valentinstagsgaben. © 123RF/actiongp

"Ich kann den Valentinstag grundsätzlich nicht vergessen, denn ich habe an diesem Tag geheiratet", gesteht lachend Ex-MDR-Ratgeber Peter Escher (70).

Vor 35 Jahren, am 14. Februar 1990, hat Escher seiner Frau Ulrike (70) den Ehering angesteckt. Und das wird auch heute gefeiert. "Wir fahren nach Berlin und schauen uns im Admiralspalast die Beatles-Show 'All you need is Love' an", verrät Escher.

Weniger häufiger als gedacht ist der Valentinstag ein Hochzeitsdatum. Laut Statistischem Landesamt wird von Januar bis März und im November am seltensten Ja gesagt.

Nur in den Jahren 2014, 2015 und 2019 war der Valentinstag der Tag mit den meisten Eheschließungen des Monats Februar.