Raser-Alarm in Mittelsachsen! Mercedes-Fahrer brettert unglaublich schnell über Bundesstraße

Roßwein - Hier mussten Raser ordentlich blechen! Die Polizei legte sich auf einer Bundesstraße in Mittelsachsen auf die Lauer. Dabei gingen den Beamten zahlreiche Autofahrer ins Netz, die deutlich zu schnell waren. Ein Mercedes-Fahrer stellte dabei einen traurigen Raser-Rekord auf.

Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeiten von mehreren Fahrzeugen auf der B169 bei Döbeln. Jeder vierte Verkehrsteilnehmer war zu schnell unterwegs. (Symbolbild) © Bildmontage: Ralph Kunz, 123rf/believeinme33

Anfang der Woche kontrollierte die Polizei die B169 zwischen Döbeln und Hainichen nahe des Abzweigs Otzdorf.



In Richtung Hainichen dürfen Autofahrer maximal 70 km/h fahren, in Richtung Döbeln sind 100 km/h erlaubt.



Drei Stunden dauerte die Kontrolle. Ergebnis: Von 120 Fahrzeugen waren 31 zu schnell. Damit hielt sich jeder vierte Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

"In zehn Fällen waren die Überschreitungen so hoch, dass sie im Bußgeldbereich lagen und damit mindestens Geldbußen ab 60 Euro die Konsequenz sind. 21-mal blieb es bei Verwarngeldern", so eine Polizeisprecherin.



Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer, der mit 163 km/h bei erlaubten 100 km/h über die Bundesstraße bretterte - 63 Stundenkilometer zu schnell!

Für den Fahrer wird es nun richtig teuer: Der Bußgeldkatalog sieht dafür eine Strafe von 480 Euro vor. Dazu kommen ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.