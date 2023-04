Rechtsextremen zum Geburtstag gratuliert: Landrat Witschas gelobt Besserung

Bautzen - Der Ärger um den Umgang des Bautzner Landrats Udo Witschas (51, CDU) mit der extremen Rechten geht weiter: Sorgten vor Ostern seine Glückwünsche an den Bautzner Neonazi Benjamin M. (30) für Aufsehen, tauchten danach welche an einen Luxemburger Rechtsaußen-Aktivisten auf. Nun will Witschas Konsequenzen ziehen.