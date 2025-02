Regierungs-Erklärung von Kretschmer: "Sachsen soll Autoland bleiben"

Viel Greifbares zur Zukunft des Konzerns in Sachsen hat das Gespräch zwischen VW-Chef Oliver Blume und MP Kretschmer am Dienstag offenbar nicht gebracht.

Dresden - Viel Greifbares zur Zukunft des Konzerns in Sachsen hat das Gespräch zwischen VW-Chef Oliver Blume (56) und MP Michael Kretschmer (49, CDU) am Dienstag offenbar nicht gebracht. In seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislatur war Kretschmer dennoch bemüht, Hoffnung zu verströmen.

Verbreitete in seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislatur demonstrativ Hoffnung - insbesondere mit Blick auf VW: MP Michael Kretschmer (49, CDU). © Robert Michael/dpa Noch am Dienstag meldete sich Kretschmer gemeinsam mit Blume in einem YouTube-Video zu Wort. Danach darf - bei allen Unsicherheiten im Hinblick auf die Produktpalette - bisher nur die eine Fertigungslinie mit zwei Schichten im Zwickauer Werk als gesichert gelten. "Das ist weniger als jetzt, aber es ist eine Perspektive", sagte Kretschmer. Zudem wolle man verstärkt auf die Kreislaufwirtschaft setzen, so Blume. Zur Zukunft der Gläsernen Manufaktur in Dresden oder dem VW-Motorenwerk in Chemnitz äußerten sich die beiden nicht. Sachsen Sachsens Milliarden-Loch: Minister spricht vom "Haushalt der Vernunft" VW sei der größte industrielle Arbeitgeber im Freistaat mit über 15.000 Beschäftigten, beeinflusse aber ein gesamtes Ökosystem von über 800 Unternehmen und bis zu 60.000 Beschäftigten, sagte Kretschmer in seiner Regierungserklärung.

Kretschmer hofft auf neue Bundesregierung