Reh-Massaker in Sachsen: Naturschützer schockiert!

Lichtenberg - Ein schockierender Anblick im Lichtenberger Ortsteil Müdisdorf: Mehrere Rehkadaver wurden auf einem Flurstück an der Müdisdorfer Straße abgelegt und sorgen für Ärger zwischen dem Eigentümer und dem zuständigen Jäger. Der Konflikt schwelt bereits seit Jahren.

Als Conny Albert (39) vom Naturschutzverband Sachsen (NaSa) am Mittwochnachmittag das Gelände des Verbands an der Müdisdorfer Straße inspizierte, traute er seinen Augen kaum: "Plötzlich lagen mehrere ausgenommene Rehkadaver herum", berichtet Albert.

Mehrere Kadaver wurden am Mittwochnachmittag entdeckt. Auch die ausgelösten Wirbelsäulen wurden dort hingeworfen. © privat

Laut dem Sächsischen Jagdgesetz dürfen in solchen Gebieten Jagden durchgeführt werden. Mehrere Jagdstände, Futterautomaten und sogenannte Lecksteine wurden installiert.

"Eine Abstimmung mit uns fand bisher dazu nicht statt", so Tobias Mehnert (63), Vorsitzender des NaSa. Mehrere Anschreiben wurden an die zuständige Jagdgenossenschaft verfasst, bislang ohne Ergebnis.

Auf TAG24-Nachfrage äußerte sich Dietz Drosdek (59), Anwalt des zuständigen Jägers: "Mein Mandant weiß bislang nichts von diesem Vorfall und hat diese Tat nicht begangen." Wer tatsächlich für das Ablegen der Kadaver verantwortlich ist, sollen die laufenden Ermittlungen klären.

Ein Jäger aus dem Landkreis, der anonym bleiben möchte, kritisiert die unsachgemäße Entsorgung der Tiere: "Moralisch und ethisch ist es verwerflich, so etwas in dieser Menge zu tun", erklärt er. Falls das Fleisch in einer Fleischerei ausgelöst wurde, müssten die Überreste dort ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die zuständige Jagdbehörde des Landkreises will sich in den kommenden Tagen zu dem Fall äußern.