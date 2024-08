Sachse Erik Herbert und sein U-Boot-Simulator: Genialer Tüftler lädt zum Tauchgang in die Tiefe!

Sebnitz - Altendorf bei Sebnitz - Idylle pur am Rande des Nationalparks Sächsische Schweiz. Hier lebt Erik Herbert (37), ein Tüftler, der es gern etwas verrückt mag. So steht in seinem Garten eine Antonov, in der Garage verstecken sich Film-Buggys und seit neuestem verbirgt sich hinter den Türen eines kleinen Neubaus ein Tiefsee-Abenteuer. So entwickelte, baute und programmierte der Sachse zwei Jahre lang einen U-Boot-Simulator - seines Wissens der erste weltweit. Wir stiegen ein und wagten die wilde Fahrt, Tausende Meilen unter dem Meer.