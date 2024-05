Sachsen: Das sind die beliebtesten Kinos im Freistaat

TAG24 stellt das jeweils beliebteste Kino vom sächsischen Dorf und aus der Großstadt vor. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Von Jan Berger

Sachsen - Gemeinsam lachen, gemeinsam schluchzen - große Filme werden auf einer Leinwand zum emotionalen Erlebnis. In der Gunst des Publikums liegen die riesigen Multiplex-Tempel allerdings weit hinten. Am beliebtesten sind laut dem Internetportal testberichte.de, welches bundesweit 1700 Lichtspielhäuser bewertete, die kleinen Retro-Kinos. Auch in Sachsen. TAG24 stellt das jeweils beliebteste Kino vom Dorf und aus der Großstadt vor. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Die großen Multiplex-Säle sind weniger beliebt. © 123RF/Fer Gregory Die Testberichterstatter haben insgesamt 1,2 Millionen Google-Bewertungen und die dazugehörenden Rezessionen der Besucher analysiert. Die besten Kinos kommen auf 4,9 von 5 möglichen Sternen, mit 4,5 Sternen ist man bereits über dem Durchschnitt der Beliebtheit. Größten Wert legen Kinofreunde offenbar auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, weshalb die Multiplexe großer Ketten eher schlecht abschneiden. Aber auch die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Sitze, kurze Warteschlangen und der Geschmack des Popcorns oder der Nachos werden oft hervorgehoben. Am beliebtesten ist "ein Kino wie früher" oder "eine familiäre Atmosphäre". Sachsen SRW-Tarifstreit: Minister soll sich um ausgesperrte Streiker kümmern In Sachsen wurden 62 Kinos bewertet - die Top 10 seht Ihr gleich hier unten. Auch im Freistaat liegen die kleinen Lichtspielhäuser und Autokinos weit vorn. In Dresden ist das Zentralkino (Platz 14) Spitzenreiter, gefolgt von den Filmnächten am Elbufer und der Schauburg. Das beliebteste Multiplex ist das Capitolkino Plauen (Rang 19). Am schlechtesten wurden die Kino-Rekord-Lichtspiele in Auerbach bewertet.

Chemnitz: Beliebtestes Großstadtkino hat Piano-Livemusik

Das Clubkino Siegmar besticht durch gute Filmauswahl und niedrige Preise. © Kristin Schmidt Was die Besucherzahlen betrifft, feiert das Clubkino Siegmar im Chemnitzer Stadtteil Reichenbrand in diesem Jahr einen Rekordmonat nach dem nächsten. Es ist das beliebteste Lichtspielhaus in einer sächsischen Großstadt und kommt mit einer Sternebewertung von 4,8 bundesweit auf Platz 23. Unschlagbar ist natürlich der Preis: Der Eintritt kostet fünf Euro (ermäßigt drei), bei 3-D-Filmen sieben Euro. Das liegt daran, dass der Träger "Chemnitzer Filmwerkstatt" als eingetragener Verein ohne Gewinnabsicht handelt. Man muss vor dem Film auch keine Werbung schauen. Mit etwas Glück sorgt aber ein Pianospieler live für anheimelnde Atmosphäre. Sachsen Sachsens Feuerwehrschule braucht mehr Platz Doch das schafft allein schon das DDR-Ambiente. Knapp 90 bequeme Drehsessel, stabile Wertarbeit, konnten aus den 80er-Jahren gerettet werden. Sie müssen zwar alle paar Jahre frisch überzogen werden, doch sie haben ihre Fans. Bei jeder Vorstellung sind diese Sessel von den 180 Plätzen im Saal als erste besetzt.

Die bequemen DDR-Sessel sind bei den Vorstellungen als erste besetzt. © Uwe Meinhold

Bejubelt wird von den Besuchern auch die Filmauswahl: Aktuelle und teils anspruchsvolle Filme aus aller Welt, die eher selten in den großen Häusern laufen. Theaterleiter Thilo Götz: "In unserem Verein sind viele Filmexperten mit einem guten Gespür, was gerade gefragt ist. Wir hören uns aber auch die Anregungen unserer Besucher an, man kann mit uns reden." So laufen spezielle Wunschfilme, die nicht bei der breiten Masse gefragt sind, auch mal im kleinen Saal des Kinos. Aber auch beliebte Klassiker. Götz: "Zum Beispiel die Komödie 'Wir können auch anders' wurde 25 Jahre lang immer wieder ins Programm gehoben und fand seine Liebhaber."

Gelenau: Das beliebteste Dorfkino bietet Am-Platz-Ser­vice

Das liebevoll sanierte Clubkino Gelenau ist das beliebteste in Sachsen. © Uwe Meinhold Sachsens beliebtestes Lichtspielhaus steht im Erzgebirgsdorf Gelenau. Das Clubkino erreicht den Spitzenwert von 4,9 Sternen und landet bundesweit auf dem fünften Platz. Inhaber Sven Kruppa erklärt sich den Zuspruch so: "Mein Team und ich haben großen Spaß daran, gutes Kino zu machen. Vielleicht überträgt sich das auch auf unsere Besucher." Diese heben besonders die urgemütliche Atmosphäre und den freundlichen Am-Platz-Service hervor. Für bequeme Entspannung sorgen 80 Stressfrei-Ledersessel, welche drehbar und fast in die Schlafposition neigbar sind. Und die Vorführtechnik ist auf dem neuesten Stand. Neben dem Ambiente stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Je nach Film werden um die acht Euro Eintritt verlangt, und bei 3-D-Streifen versucht Kruppa, die zehn Euro nur selten zu überschreiten. Auch Snacks und Getränke sind preiswerter als bei den großen Ketten. Während andere aus der Branche über die hohen Energiepreise jammern, hat der Erzgebirger vorgesorgt. Auf dem Dach der 1907 errichteten Turnhalle, die seit 1953 als Kino fungiert, stehen viele Solarmodule. Und für die wohlige Wärme sorgt eine saubere Hackschnitzel-Heizung.

Mag der Film auch Überlänge haben: In den Stressfrei-Sesseln wird es nie unbequem. © Uwe Meinhold