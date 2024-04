Sachsen vergreist langsam: So wird das zum Problem!

Kamenz - Am heutigen 3. April wird international der Tag der älteren Generation begangen. Der Aktionstag rückt die Bedürfnisse betagter Menschen in den Fokus und mahnt hierzulande zu handeln. Denn: Sachsen zählt in Deutschland zu den Bundesländern mit der ältesten Bevölkerung.

Sachsen Bevölkerung wird immer älter. Das Landesprogramm Demografie fördert seit 2007 Maßnahmen, die den gesellschaftlichen Wandel begleiten. © DPA/Tom Weller

2022 war Sachsen-Anhalt das Land mit dem höchsten Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland (47,9 Jahre). Sachsen (46,8 Jahre) lag auf Platz 12 dieser Statistik und daran ändert sich bis 2070 laut amtlichen Bevölkerungsvorausberechnungen nichts wesentlich. Sachsen fehlt es schlicht an Kindern, Nachwuchs.

Im Freistaat ist gegenwärtig jede vierte Person (insgesamt 1.088.268 Menschen) 65 Jahre und älter. Diese ältere Generation wird von Frauen dominiert.

Ende 2022 lag deren Anteil bei 57 Prozent in dieser Altersgruppe.

Ihre Überzahl (insgesamt plus 155.524 Personen) ist auf die höhere Lebenserwartung von Frauen zurückzuführen. Aktuell liegt diese bei Frauen im Alter von 65 Jahren bei 86 Jahren, während gleichaltrige Männer statistisch gesehen vier Jahre weniger leben.

Die Lebenserfahrenen prägen die Gesellschaft: Besonders sichtbar ist das in Klingenthal, Bad Elster sowie Oybin und Johnsdorf. So hoch wie dort liegt nirgendwo in Sachsen der Anteil der Menschen Ü65 an der Bevölkerung (zwischen 38,2 Prozent und 37,6 Prozent).