Sachsenmeister 2023: Zum Dank für ihren Einsatz feiert Radio PSR Sachsens Feuerwehren

Von Emily Mittmann

Wurzen/Hohenstein-Ernstthal - Am gestrigen Montagmorgen startete in Wurzen Sachsens größte Live-Tour. Im Rahmen der Radio PSR Sachsenmeisterschaften wollen Steffen Lukas, Claudia Switala und Co. auch in diesem Jahr wieder große Feuerwehrpartys feiern.

Die Freiwillige Feuerwehr in Wurzen habe zum Auftakt der Tour schon ordentlich vorgelegt, sagte Radio-Moderator Steffen Lukas. © Radio PSR An fünf Tagen will Radio PSR, als offizieller Partner der sächsischen Feuerwehren, in fünf Städten fünf Freiwillige Feuerwehren zum Dank für ihren Einsatz feiern. Am Montagmorgen startete die Tour in Wurzen schon überpünktlich. Um 4.23 Uhr rief die Sirene zu einem echten Einsatz. Wie sich später rausstellte, handelte es sich dabei zwar um einen Fehlalarm, jedoch lockte er alle Feuerwehrleute pünktlich zum Sendestart um 5 Uhr in die Wache. Für den Nachmittag blieb den Lebensrettern dann nur noch eine Aufgabe: Bis 17 Uhr so viele Wurzener wie möglich auf dem Marktplatz versammeln! Sachsen Von Jazz bis Dark Metal: Das hat die Festival-Saison 2023 in Sachsen zu bieten In jeder der fünf Städte schießt PSR ein Luftbild. Für jede Person, die es auf das Foto schafft, erhalten die Freiwilligen Feuerwehren dann einen Euro. Zwar liegt die Grenze des Gewinns bei 2000 Euro, jedoch gilt: Wer es schafft, die meisten Unterstützer zu versammeln, bekommt zum Schluss den doppelten Betrag und wird Sachsen-Meister 2023! Am Abend sorgten dann Steffen Lukas selbst und das Plattenbau-Orchester für Programm. Und auch Co-Moderatorin Claudia Switala war mit von der Partie. Sie stellte sich mutig der Drehleiter-Challenge. In Wurzen schaffte sie es immerhin schon auf neun Meter, bis Freitag will sie noch die 34 Meter knacken.

Radio PSR in Hohenstein-Ernstthal