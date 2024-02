Immer mehr Filialisten: Sachsens Bäckereien sterben aus!

Dresden - Die Kleinen schließen, die Filialisten übernehmen den Markt! Viele sächsische Backstuben haben in den vergangenen Jahren aufgegeben. Nach Angaben der Handwerkskammern in Leipzig, Chemnitz und Dresden ist die Zahl der Bäckereien in den vergangenen zehn Jahren von 1141 auf 871 zurückgegangen.