Gesundheitsämter laden zum Lach-Yoga, in Teddyklinik und lassen Mägen betreten

Von Lachyoga (hier am Japanischen Palais in Dresden) bis zur Teddyklinik ist am morgigen Dienstag zum sächsischen Tag des Gesundheitsamts alles dabei. © Norbert Neumann

In Chemnitz beispielsweise können Besucher Rauschbrillen testen, in Zittau gibt's alles rund um die Hygiene bei Tattoo und Piercing, in Torgau können Interessierte spielerisch testen, wie Schmutzwasser gesäubert wird.

Achtung: Im Landkreis Meißen beginnt der Tag der offenen Tür am 24. März, im Vogtland am 20. März!



Auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (65, SPD) nutzt den Tag für eine Info-Runde. In Böhlen (Leipziger Land) will sie sich am Nachmittag über aktuelle Herausforderungen auf den aktuellen Stand bringen.

Aktuell unterstützt das Ministerium den öffentlichen Gesundheitsdienst mit einer Imagekampagne unter dem Motto "Uns kümmert's!"