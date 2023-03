Sachsens Pflegeheime sind Spitzenreiter bei Covid-Infektionen

Dresden - Sachsen hatte in der zweiten Corona -Welle die höchste Ansteckungsrate in Pflegeheimen bundesweit. Das ist das traurigste von vielen Ergebnissen des Barmer-Pflegereports 2022.

Weniger Akzeptanz der Corona-Regeln geht einher mit mehr Infektionen in Pflegeheimen. Die Folgen sind bekannt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Je höher die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung, desto geringer die Ansteckungsrate in den Pflegeheimen, so die Verfasser.

Während im Dezember 2021 im Freistaat 10,3 Prozent der Heimbewohner infiziert waren, steckten sich in Schleswig-Holstein mit 1,27 Prozent deutlich weniger Heimbewohner an, in Bremen waren es sogar nur 0,57 Prozent.

Die dramatische Folge ist eine deutliche Übersterblichkeit. 2020/21 starben bundesweit 150.000 Personen mehr als zwischen 2017 und 2019.

Fast jeder zweite Mensch, der an Covid-19 gestorben ist, lebte laut der Studie in einem Pflegeheim.