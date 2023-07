Sachsens Politik macht Sommer-Pause: Noch mal tief durchatmen, bevor das Wahljahr 2024 startet

Dresden - Der Landtag tagte am vergangenen Donnerstag das letzte Mal vor der Sommerpause.

Die meisten Polit-Profis starten allerdings weder locker noch lässig oder gar leichtfüßig in die Ferienzeit. Hinter ihnen liegen nervenaufreibende Monate. Vor ihnen ein anstrengendes Wahljahr 2024 und eine ungewisse Zukunft - angesichts der aktuellen Wahl- und Umfrageerfolge der AfD .

"Was sind Ihre Visionen für die Schule?", wollen die Jugendlichen wissen. Kretschmer braucht nicht zu überlegen: "Ich möchte, dass dieses Land über Innovation und Wissenschaft wächst. Die Forschungseinrichtungen in Chemnitz, Leipzig oder Dresden locken junge Menschen mit kreativen Ideen nach Sachsen. Davon profitiert auch der ländliche Raum."

Die Schüler aus Leipzig und Chemnitz arbeiten im Rahmen der Aktion "genialsozial" in der Staatskanzlei. Der MP nimmt sich Zeit für die Teenager, stellt die Vorbereitung seiner Rede für die "Fête de l'Europe" am Nachmittag zurück.

Kretschmer wird ernst, antwortet: "Dass Leute den Glauben an die Demokratie verlieren." Er attestiert der Gesellschaft ein "Erschöpfungssyndrom". Der Konservative: "Die Politik muss beweisen, dass Demokratie funktioniert." Er ergänzt mit Blick auf die Themen Klima und Wirtschaft: "Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland einiges nicht im richtigen Topf kocht."

"Was ist die größte Gefahr für die Demokratie?", fragen die Schüler.

Er wünschte sich, dass die Stimmen aus Dresden leiser werden, die laut Kritik an der Berliner Bundespolitik üben.

Günther will Erfolge realisieren, nannte solide Regierungsarbeit "die beste Antwort auf die AfD". Der Bündnisgrüne reagierte hörbar genervt auf Nachfragen.

Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne ) zeigte sich dünnhäutig. Als er erklären soll, ob die Politik seiner Partei dem politischen Gegner AfD in die Hände spielt, konterte er: "Die AfD lebt davon, die Demokratie und demokratische Akteure infrage zu stellen."

Die Ministerrunde gab Gesetzesentwürfe zur Anhörung frei, schob Förderprogramme und Reformen an. Nachdem alle Sachfragen geklärt waren, bohrten anwesende Journalisten nach: Wie ist gegenwärtig die Stimmung in Sachsens schwarz-grün-roter Regierungskoalition?

Sechs Staatsminister - und damit ungewöhnlich viele - präsentierten sich mit Arbeitsberichten am vergangenen Dienstag auf der letzten Kabinettspressekonferenz vor der Sommerpause.

Finanzminister Hartmut Vorjohann (60, CDU). © Eric Münch

Finanzminister Hartmut Vorjohann (60, CDU) überhörte sämtliche Untertöne in der Fragerunde. Er strahlte, sagte: "Wir haben als Regierungskoalition in Sachsen einen Haushaltsplan mit relativ großer Harmonie in Form gegossen. Das ist für mich der Lackmus-Test."

Er bescheinigte den Dresdner Regierungsparteien eine konstruktive Zusammenarbeit.



2024 stehen in Sachsen Kommunal-, Landtags- und Europawahlen an. Alle Parteien befinden sich bereits im Wahlkampfmodus. Sie schärfen ihre Profile, bemühen sich um Abgrenzung und suchen das Rampenlicht.

Allen voran MP Kretschmer - in Interviews bezieht er als CDU-Spitzenpolitiker gern Opposition zur Politik der rot-grün-gelben Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD).