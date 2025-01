Sächsische Schule wegen Reizgasattacke evakuiert: Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen

Bad Düben - Nachdem am Mittwochvormittag die Oberschule Bad Düben wegen einer zunächst unbekannten Substanz evakuiert werden musste, ermittelt die Polizei nun gegen einen 16-jährigen Schüler.

Mit großem Geschütz rückte die Feuerwehr nach Bad Düben an. © NEWS5 / Christian Grube

Der Jugendliche hatte die Flüssigkeit auf einer Toilette versprüht. Wie sich inzwischen herausstellte, handelte es sich offenbar um Reizgas.

Kurz nach 10 Uhr die Polizei per Notruf über den Vorfall informiert, nachdem mehrere Schüler über Atemwegsreizungen geklagt hatten.

Beamte sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Währenddessen hatte die Schulleitung bereits damit begonnen, das Gebäude zu evakuieren.

Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz und Dekontaminierungsgerät an. Die Schüler wurden indes in der Turnhalle untergebracht. Erste Eltern trafen am Mittag ein, um ihre Kinder vom Ort des Geschehens abzuholen.