Caspar David Friedrich und die Sächsische Schweiz: Region feiert 250. Geburtstag des Malerfürsten

Die mittelschwere, vierstündige Tour beginnt 14 Uhr in Krippen, ein einstündiger Spaziergang 15.30 Uhr am Schönaer Dorfplatz.

Sie führen entlang des Caspar-David-Friedrich-Weges zu Orten, die der Künstler während seines Aufenthalts in Krippen besucht hat.

Mit einem "Tag der Romantik" feiert die Region am 5. September den 250. Geburtstag des Jahrhundertkünstlers - mit außergewöhnlichen Wanderungen.

17 Uhr treffen sich alle Wandergruppen an der Kaiserkrone zum Abendpicknick – an jenem Felsen, auf dem Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" steht. Dort erwartet Schauspieler Johannes Gärtner die Wanderer in der Rolle des Jubilars, um mit ihnen den Sonnenuntergang zu genießen.

Infos/Tickets (29,90 Euro) unter: www.saechsische-schweiz.de/romantiktage