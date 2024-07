Nach dem Waldbrand: So erwacht die Sächsische Schweiz zu neuem Leben!

Tatsächlich wurde eine Pilzart gefunden, die zuvor an dieser Stelle nie nachgewiesen wurde. Und auch in der hiesigen Tierwelt gibt es nun einen Neuling: Der Schwarze Kiefernprachtkäfer sucht als Spezialist frisch verbrannte Bäume auf, um seine Eier in verkohlter Rinde abzulegen. "Die Larven entwickeln sich hier geschützt und relativ ungestört von Nahrungskonkurrenten", heißt es auf einem Schild.

"Es wird nicht mehr so sein wie vorher", sagt Hanspeter Mayr, Sprecher der Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz. Der von Fichten dominierte Forst sei an dieser Stelle Geschichte. Seit dem Brand hätten Forschende alle vier Wochen das Gelände untersucht und das Wachstum der Pflanzen dokumentiert. Man habe Insektenfallen installiert, um die Wiederbesiedlung der Brandfläche zu erkunden.

Die Nationalpark- und Forstverwaltung Sachsenforst hat einen hölzernen Laufsteg in dem Areal angelegt. Besucher können anhand von Fotos das Vorher und Nachher vergleichen. Der Borkenkäfer hatte den Bäumen hier schon vor dem Feuer stark zugesetzt. Als die Flammen wüteten, war es dann restlos um sie geschehen.

Wer die Brandfläche am Großen Winterberg im Nationalpark Sächsische Schweiz zwei Jahre nach dem Feuer betrachtet, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Gut zwei Meter hohe Birken geben mit saftig grünen Blättern den Farbton an.

Auch Nationalpark-Chef Uwe Borrmeister ist angetan: "Es gibt uns sehr viel Zuversicht, dass sich der Wald auf den Brandflächen so intensiv regeneriert und unsere Forschenden so viele spezialisierte Insekten- und Pilzarten im Nationalpark feststellen können."

"Wären wir hier in einem Wirtschaftswald, hätte man möglicherweise schnell aufgeforstet und hätte die tolle Entwicklung der Birken gar nicht wahrnehmen können. Auf die Selbstheilungskräfte der Natur zu vertrauen, ist ja gerade das Alleinstellungsmerkmal aller Nationalparke", betont Mayr.

Die Birke ist auf der früheren Brandfläche klar im Vorteil. "Sie hat jetzt all das Licht für sich allein und kann andere Arten verdrängen", sagt Mayr. Er hofft, dass auch noch ein paar Buchen weiterwachsen, die den Brand am Rand knapp überlebten.

Die Birke gilt als Pionierbaum und kann schnell kahle Stellen besiedeln, weil ihre Samen die besten Flugeigenschaften haben und sich so gut ausbreiten können. Auch Tiere wie Eichhörnchen und Eichelhäher helfen dabei. Wenn eine Brandfläche sich allein durch die Kraft der Natur wiederbelebt, findet ein regelrechter Verdrängungswettbewerb statt.

Mit Hubschraubern löschten die Einsatzkräfte den Brand 2022. Für kommende Feuer will sich der Nationalpark besser wappnen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Seit dem verheerenden Feuer im Sommer 2022 hat sich viel in Sachen Brandschutz getan. Hanspeter Mayr zeigt auf der Fahrt ins Brandgebiet immer wieder auf Schneisen, die für Löschschläuche und künftige Einsätze in den Wald geschnitten wurden.

2023 errichteten die Städte Bad Schandau, Hohnstein und Sebnitz im Nationalpark sieben neue Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 500.000 Litern. Sie sollen Wasser für den "ernsten Angriff" der Feuerwehr nach Ausbruch des Brandes liefern.

Die Nationalpark- und Forstverwaltung von Sachsenforst beschaffte zudem drei mobile Löschwasserbehälter mit einem Volumen von je 20.000 Litern. Sie liegen wie riesige Kissen an Stellen, in denen in den vergangenen Jahren besonders viele Brände entstanden.

Im vergangenen Winter wurden 21 Einsatzwege auf einer Länge von 53 Kilometern nach den Vorgaben des neuen Waldbrandschutzgesetzes ertüchtigt. Entlang der Wege wurde Reisig als besonders leicht entzündbare Brandlast beseitigt. "Wenn Totholz im Bestand verbleibt, wird es bodennah abgelegt, um sich möglichst schnell mit Feuchtigkeit aufzusaugen", erklärt Mayr.

Die Maßnahmen an den Wegen sollen garantieren, dass Feuerwehren so schnell und sicher wie möglich den Brandherd erreichen. Mit einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, ob eine Leitung zur Wasserversorgung von der Elbe in gefährdete Gebiete gelegt werden kann.

Aktuell wird ein System zur Früherkennung von Bränden getestet: 30 Sensoren messen in unwegsamem Gelände die Luft und geben Alarm, wenn Rauchgase auftreten.