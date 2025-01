Problem-Waggon leckt schon wieder: Reichlich Benzin im Bahnhof Bad Schandau ausgelaufen

Der Waggon hat schon wieder Leck geschlagen. © Marko Förster

Beim Lokführerwechsel am Grenzbahnhof Bad Schandau wurde das Leck am Kesselwagen entdeckt. 50 Liter Benzin flossen am Dienstagabend im Bahnhofsbereich auf die Gleise.

Das Leck an der Gaspendelleitung konnte zwar zügig gelöscht werden, der restliche Zug daraufhin seine Fahrt nach Tschechien fortsetzen.

Wenige Stunden später, am Mittwochabend gegen 22 Uhr, wurde beim Kontrollgang am Problem-Waggon wieder auslaufender Kraftstoff entdeckt.

"30 Liter Benzin gerieten vermutlich auf die Gleise", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24. Das Leck wurde rasch geflickt, die Bahnstrecke blieb für 30 Minuten gesperrt.