Sächsisches Sozialministerium: Corona-Urteil gilt nicht automatisch für alle

Chemnitz während der Ausgangssperre am 23. März 2020. © Kristin Schmidt

Wer bereits wegen eines Verstoßes gegen die damals geltende Ordnung mit Bußgeld belegt wurde oder wessen Verfahren noch offen ist, kann nicht auf Rückzahlung oder selbstverständliche Einstellung des Verfahrens pochen.

"Eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts hat nur eine Bindungswirkung zwischen den Beteiligten am Gerichtsverfahren", erklärt eine Sprecherin von Sozialministerin Petra Köpping (64, SPD).

Grundsätzlich gelte, dass alle Gerichtsverfahren, die noch anhängig sind, zu Ende geführt werden müssen.

Aber: "Eine Berücksichtigung von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen ist in Bußgeldverfahren grundsätzlich in noch anhängigen Fällen möglich, also in Verfahren, in denen der Betroffene einen Widerspruch eingelegt oder nach einem Widerspruchsbescheid entsprechend Klage eingereicht hat."